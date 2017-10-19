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Политика
Путин подписал указ о сокращении зарплат президента РФ, премьера и министров
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    Путин подписал указ о сокращении зарплат президента РФ, премьера и министров

    15:07  19 Октября 2017
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    Путин подписал указ о сокращении зарплат президента РФ, премьера и министров

    Москва, 19 октября. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о снижении заработной платы президента РФ в 2018 году. Текст указа опубликован на информационно-правовом портале «Гарант.ру». 

    Согласно тексту документа, зарплаты президента страны, главы правительства, вице-премьеров и министров, а также генерального прокурора, председателей Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии сокращаются на 10%.

    Кроме того, указом продлевается действие нормы об уменьшении на 10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников администрации президента, а также аппарата Счетной палаты.

    Отмечается, что указ вступает в силу 1 января 2018 года. 

    Путин подписал указ о сокращении зарплат президента РФ, премьера и министров

    Напомним, первый указ о сокращении своей зарплаты Путин подписал два года назад. Тогда документ действовал до окончания 2015 года, после чего срок уменьшения заработных плат был продлен на два последующих года. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #цик #правительство #зарплата #счетная палата #генпрокурор
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