Митинг возле здания Рады возобновился в Киеве

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Киев, 19 октября. Сторонники ряда политических сил возобновили акцию перед зданием Верховной рады в Киеве.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, перед митингующими выступил депутат Рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев, который еще раз озвучил требования участников акции: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и реформа избирательной системы. Соболев также потребовал, чтобы депутаты сегодня же начали обсуждение законопроектов по последним двум требованиям.

Участники акции держат в руках флаги партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, националистической партии «Свобода», а также государственные. На площади Конституции, где проходит митинг, идет аудиотрансляция заседания парламента, который в данный момент рассматривает документы по медицинской реформе.

По данным МВД, в акции участвуют около семисот человек.

Напомним, во вторник, 17 октября, начался митинг. Тогда же у здания украинского парламента появились первые палатки. Стоит отметить, что в протестных мероприятиях участвовали более пяти тысяч человек. Киевские силовики при этом пытались штурмом взять палаточный городок, несколько человек серьезно пострадали.