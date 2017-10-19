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Украина
Митинг возле здания Рады возобновился в Киеве
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    Митинг возле здания Рады возобновился в Киеве

    14:50  19 Октября 2017  /обновлено: 15:04  19 Октября 2017
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    Митинг возле здания Рады возобновился в Киеве

    Киев, 19 октября. Сторонники ряда политических сил возобновили акцию перед зданием Верховной рады в Киеве.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, перед митингующими выступил депутат Рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев, который еще раз озвучил требования участников акции: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и реформа избирательной системы. Соболев также потребовал, чтобы депутаты сегодня же начали обсуждение законопроектов по последним двум требованиям.

    Митинг возле здания Рады возобновился в Киеве

    Участники акции держат в руках флаги партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, националистической партии «Свобода», а также государственные. На площади Конституции, где проходит митинг, идет аудиотрансляция заседания парламента, который в данный момент рассматривает документы по медицинской реформе.

    По данным МВД, в акции участвуют около семисот человек.

    Напомним, во вторник, 17 октября, начался митинг. Тогда же у здания украинского парламента появились первые палатки. Стоит отметить, что в протестных мероприятиях участвовали более пяти тысяч человек. Киевские силовики при этом пытались штурмом взять палаточный городок, несколько человек серьезно пострадали.

    Автор: Юлия Кошкина
    #киев #рада #митинг
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