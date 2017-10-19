Дамаск: российские военные доставили в провинцию более четырех тонн гумпомощи

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Москва, 19 октября. Министерство обороны России сообщает, что за минувшие сутки в Сирии была проведена одна гуманитарная акция.

Силами сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в населенный пункт Ат-Тайба провинции Дамаск было доставлено 4,4 тонны гуманитарной помощи. Местные жители получили продукты питания, горячую еду, питьевую воду и предметы первой необходимости.

В течение суток за медицинской помощью обратилось 206 сирийцев. По линии ООН в провинцию Хомс была доставлена гуманитарная колонна с продуктами питания и медикаментами. Общий вес груза составил 162 тонны, сообщает военное ведомство России. Безопасность конвоя обеспечивали российские военные полицейские.