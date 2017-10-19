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Дамаск: российские военные доставили в провинцию более четырех тонн гумпомощи
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    Дамаск: российские военные доставили в провинцию более четырех тонн гумпомощи

    14:49  19 Октября 2017
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    Дамаск: российские военные доставили в провинцию более четырех тонн гумпомощи

    Москва, 19 октября. Министерство обороны России сообщает, что за минувшие сутки в Сирии была проведена одна гуманитарная акция.

    Силами сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в населенный пункт Ат-Тайба провинции Дамаск было доставлено 4,4 тонны гуманитарной помощи. Местные жители получили продукты питания, горячую еду, питьевую воду и предметы первой необходимости.

    В течение суток за медицинской помощью обратилось 206 сирийцев. По линии ООН в провинцию Хомс была доставлена гуманитарная колонна с продуктами питания и медикаментами. Общий вес  груза составил 162 тонны, сообщает военное ведомство России. Безопасность конвоя обеспечивали российские военные полицейские.

    Дамаск: российские военные доставили в провинцию более четырех тонн гумпомощи

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #дамаск #хомс
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