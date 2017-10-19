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Галкин подобрал состав кабмина для «президента» Ксении Собчак
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    Галкин подобрал состав кабмина для «президента» Ксении Собчак

    15:10  19 Октября 2017
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    Галкин подобрал состав кабмина для «президента» Ксении Собчак

    Москва, 19 октября. Известный телеведущий Максим Галкин записал видео о том, кто мог бы попасть в состав кабинета министров страны, если бы президентом России стала телеведущая Ксения Собчак.

    Галкин в Instagram отреагировал на намерение Собчак баллотироваться в президенты России. Светская львица позиционирует себя как «кандидата «против всех». Галкин отметил, что заявление телеведущей несколько нелогично.

    «Само по себе это уже абсурд, потому что если ты «против всех», то ты и против нее, — заметил он. — Но это не важно — женская логика».

    Галкин подобрал состав кабмина для «президента» Ксении Собчак

    Далее Галкин пофантазировал, кто мог бы помогать Собчак управлять страной, в случае ее победы. В качестве премьер-министра он предложил ее соведущую на передаче «Дом 2» Ксению Бородину.

    «Девочки могут заседать прямо на Красной площади, там тоже есть Лобное место, они привыкли», — объяснил юморист своей выбор.

    Возглавить Минздрав, по мнению Галкина, может рэпер Гнойный, а Минфин — основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

    Министром иностранных дел ведущий видит лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, так как «нас все равно нигде не любят, а он сможет послать смачно на международных переговорах».

    Галкин подобрал состав кабмина для «президента» Ксении Собчак

    Спикером Госдумы РФ мог бы стать ведущий российского интернет-шоу Versus Battle Ресторатор, заметил Галкин. Комитет по делам молодежи он предложил возглавить Диане Шурыгиной, а комитет по защите животных и окружающей среды — актеру Алексею Панину.

    «С такой командой к моменту выборов не будет ни одного, кто «против всех», — подвел итоги юморист. — Все будут за одного, как обычно».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #кабмин #президент #шнуров #собчак #галкин #панин #шурыгина #выборы-2018 #гнойный #ресторатор #бородина #мавроди
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