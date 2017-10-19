Сирия новости 19 октября 16.30: 30 боевиков «Ан-Нусры» сдались САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 19 октября. 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 сдались САА в Алеппо, SDF зачистили от ИГ1 поселение на границе Хасаки и Дейр эз-Зора, 100 000 курдов покинули Киркук. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по ИГ и «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ИГ в Дейр эз-Зоре и зон дислокации «Ан-Нусры» на юге Хамы.

«Исламское государство»: противостоит ССА в Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре, несет потери в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: лишилась поддержки 30 боевиков в Алеппо, нанесла урон ИГ в Хаме, открыла огонь по мирному поселению в Эль-Кунейтре.

Сирийская свободная армия: ведет бои с ИГ в провинции Даръа.

Курды: освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Ghadeer сообщает, что на северо-востоке провинции Алеппо 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» сложили оружие и сдались правительственной армии. Местные источники пишут, что бывшие участники радикальной коалиции покинули подконтрольные «Тахрир аш-Шам» территории. Переговоры с боевиками проходили при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по укреплениям исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе высоты Аль-Хасс на юге провинции Алеппо. О боевом вылете российской авиации пишет военный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress).

Провинция Дейр эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр эз-Зор сообщает в Twitter (@ShahbaPress), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства» в районе города Аль-Курия. Поддержку войскам Башара Асада оказывают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что эффективная работа российских летчиков обеспечила продвижение сирийской армии в направлении месторождения Аль-Умар.

В это время бойцы Демократических сил Сирии (SDF) зачистили от ИГИЛ1 деревню Аль-Джасми, расположенную на границе провинций Дейр эз-Зор и Хасака. Об освобождении населенного пункта пишет источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt).

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжает разворачиваться противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что боевики ССА взяли под контроль блокпост Аль-Бакар и школу Вадшама на окраине поселения Тасиль в западной части региона.

Ранее боестолкновения между «свободной армией» и ИГИЛ отмечались в районе населенных пунктов Хейт и Джиллен на юго-западе провинции Даръа. В результате артиллерийского обстрела позиций ССА со стороны ИГ, было ликвидировано несколько боевиков антиправительственного формирования.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама развивается борьба за контроль над территориями региона между «Исламским государством»1 и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам». Информагентство Damascus Now пишет в Facebook (@dimashq.now), что боевики ИГИЛ атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры» на окраинах деревни Ар-Раджан. В результате боестолкновений уничтожена боевая машина пехоты и несколько террористов ИГИЛ. В это время, по данным военного Telegram-канала (@NRVR11), ВКС РФ наносят удары по укреплениям радикалов ИГ и «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Ар-Раджана.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков «Ан-Нусры» в районе населенного пункта Харб Нафса. Об этом сообщает источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress).

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» обстреляли населенный пункт Хадер. Информационное агентство Damascus Now передает, что в качестве ответных мер, Сирийская арабская армия (САА) нанесла несколько ракетных ударов по зонам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Джуббата эль-Хашаб.

Напомним, провинция Эль-Кунейтра входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако, радикальные оппозиционные группировки, действующие в регионе, нарушают режим прекращения огня, атакуя мирные поселения.

Ирак

На территории провинции Киркук продолжают фиксироваться столкновения между ВС Ирака и курдскими военизированными формированиями. Местный источник в социальной сети Twitter (@raman_kanjo) передает, что бойцы «Пешмерги» захватили нефтяное поле Хормаля в северо-западной части региона.

Нестабильная ситуация в провинции Киркук стала причиной массового оттока курдского населения из провинции. По данным Twitter-канала (@AL_Sdara_News), за последние несколько дней Киркук покинуло 100 000 курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)