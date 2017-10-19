Соловьев с иронией воспринял инициативу Собчак баллотироваться в президенты

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Москва, 19 октября. Политолог и журналист Владимир Соловьев иронично отметил, что теперь приглашения в штаб Собчак ждет ее экс-коллега по проекту «Дом-2» Ольга Бузова.

«Бузовая кусает локти и ждет приглашения в штаб?», — написал он в Twitter.

Бузовая кусает локти и ждёт приглашения в штаб ?))) https://t.co/RWLVc7fNH2 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 18, 2017

Напомним, в среду телеведущая и журналист опубликовала в Сети общественное письмо, в котором заявила о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году в качестве кандидата «против всех».

60% россиян, согласно данным ВЦИОМ, скептически отнеслись к инициативе Собчак.