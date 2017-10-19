Сирия: Минобороны РФ зафиксировало более 10 случаев нарушения перемирия

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Москва, 19 октября. Военное ведомство России сообщило, что за сутки режим перемирия в сирийских зонах деэскалации был нарушен 13 раз.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о нарушениях в провинциях Хама (1), Алеппо (4), Эль-Кунейтра (2), Хомс (4) и Дамаск (2). Турецкая часть представительства зафиксировала за минувшие сутки один случай стрельбы в провинции Дамаск. В целом ситуация в зонах деэскалации расценивается как стабильная.

Все случаи нарушения режима прекращения огня происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.