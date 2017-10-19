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Украина
Перепалка в Раде: Геращенко послала «туалет» нецензурно ругавшего депутата
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    Перепалка в Раде: Геращенко послала «туалет» нецензурно ругавшего депутата

    15:10  19 Октября 2017
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    Перепалка в Раде: Геращенко послала «туалет» нецензурно ругавшего депутата

    Киев, 19 октября. В украинской Раде произошла словесная перепалка между депутатом от партии «Свобода» Юрием Левченко и вице-спикером парламента Ириной Геращенко, которая урезонила «свободовца» за нецензурную лексику во время доклада.

    Во время представления в Раде закон об отмене депутатской неприкосновенности между парламентарием Левченко и вице-спикером Геращенко произошла стычка, пишут украинские СМИ. Левченко обратился к коллегам по депутатскому корпусу, потребовав рассмотреть законопроект 6773, а уж потом остальные документы, поскольку инициатива народных избранников была зарегистрирована ранее президентской. 

    Перепалка в Раде: Геращенко послала «туалет» нецензурно ругавшего депутата

    «А потом со своим мошенническим, шулерским законом делайте что угодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоть подтереться тем законом. Делайте с ним что угодно», — сказал Левченко.

    После такого нелицеприятного заявления Ирина Геращенко урезонила депутата, отметив, что ему стоит выражать свои мысли корректно. 

    «Подтираться будете в туалете, где вы шашки зажигали. Хорошо?», — напомнила вице-спикер.

    В ответ на это Левченко предложил «выдавать такие же лекции представителями президента». Напомним, что 6 октября депутат от «Свободы» проверил действие дымовой шашки в парламентской уборной перед тем, как бросить ее в зал украинской Рады.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #рада
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