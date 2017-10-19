Путин обсудил с Атамбаевым взаимоотношения России и Киргизии

В Избранное

Бишкек, 19 октября. Действующий глава Киргизии Алмазбек Атамбаев провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба администрации киргизского лидера.

В ходе диалога политики обсудили взаимоотношения Бишкека и Москвы, а также экономическое сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Главы государств обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений…. Президент Алмазбек Атамбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь и поддержку в реализации важных социально-экономических проектов в Кыргызстане», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля проинформировала о том, что президент России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах в Киргизии.