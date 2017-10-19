Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Политика
Путин обсудил с Атамбаевым взаимоотношения России и Киргизии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудил с Атамбаевым взаимоотношения России и Киргизии

    16:00  19 Октября 2017
    80

    Путин обсудил с Атамбаевым взаимоотношения России и Киргизии

    Бишкек, 19 октября. Действующий глава Киргизии Алмазбек Атамбаев провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба администрации киргизского лидера.

    В ходе диалога политики обсудили взаимоотношения Бишкека и Москвы, а также экономическое сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    «Главы государств обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений…. Президент Алмазбек Атамбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь и поддержку в реализации важных социально-экономических проектов в Кыргызстане», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее пресс-служба Кремля проинформировала о том, что президент России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах в Киргизии.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #киргизия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2921
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1110
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        989
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        532