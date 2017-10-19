Осажденная Рада одобрила законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

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Киев, 19 октября. В ходе сегодняшней дневной сессии Верховная рада большинством голосов в первом чтении одобрила два законопроекта, предполагающих отмену депутатской независимости на Украине. Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко и депутатский вариант законопроекта были направлены на рассмотрение в Конституционный суд.

За президентский вариант законопроекта под номером 7203 проголосовали 336 депутатов Рады из 450, а за депутатский законопроект номер 6773 — 328 депутатов.

Законопроекты предполагают внесение изменений в основной закон государства — конституцию Украины — откуда предлагается убрать слова о том, что «народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», а также норму, согласно которой «народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Эти изменения должны вступить в силу с начала 2020 года.

Отметим, в настоящее время Верховная рада оказалась в настоящей осаде — сторонники украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили в большом количестве собрались на второй день митинга перед парламентом. Принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности было одним из их главных требований — и президент Порошенко в экстренном порядке внес этот закон на рассмотрение парламента в первый день митингов у Рады.