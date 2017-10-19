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Лидер «Океана Ельзы» Вакарчук может сменить Порошенко на посту президента Украины — политолог
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    Лидер «Океана Ельзы» Вакарчук может сменить Порошенко на посту президента Украины — политолог

    14:59  19 Октября 2017
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    Вакарчук или Верка Сердючка: эксперты прочат лидеру «Океана Ельзи» кресло президента Украины

    Соединенные Штаты Америки могут рассматривать украинского рок-музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука в качестве следующего президента Украины. Такую версию эксперты обсудили в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Поводом для дискуссии стало заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее утверждал, что США нужен новый президент Украины, который не запятнал себя отношениями с существующей властью. По словам Гордона, сейчас готовятся два таких кандидата. Они известны не только жителям Украины, но и всему миру.

    «Никто не знает, кто этот человек, но все знают, что он хорошо поет. Можно зайти в Twitter и посмотреть, как Вакарчука сейчас водят по американским кабинетам. Господин Макфолл (Майкл), бывший посол, «лучший друг» России всюду с ним позирует. Учитывая российские традиции, вторым кандидатом должна быть женщина, которая хорошо поет. Верка Сердючка могла бы быть хорошим кандидатом. Если серьезно, то вариант с Сердючкой — это уже троллинг, а Вакарчука готовят, это не секрет, — пошутил в прямом эфире директор Центра евразийских исследований и публицист Владимир Корнилов.

    Корнилов также напомнил, что Вакарчук уже был депутатом Верховной рады, но досрочно прекратил свои полномочия.

    Вакарчук или Верка Сердючка: эксперты прочат лидеру «Океана Ельзи» кресло президента Украины

    Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Елена Бондаренко в свою очередь напомнила зрителям, что два года назад Вакарчук уехал в США, где проходил учебу в высшем учебном заведении. А значит, есть все основания утверждать, что он готовит себя к чему-то серьезному.

    «Второй момент. Ему отдали все «грантоедские» площадки, начиная от «Нового времени», где он писал свою колонку, давал интервью на политические темы. Это были не темы, связанные с его творчеством, а конкретно политические темы. За него могут проголосовать просто потому, что он будет новым игроком, ему не нужно быть хорошим управленцем, потому что и так все понятно. Потом заедет вторая часть варягов, которые продолжат свою миссию. Слава — прекрасный артист, но как управленец он — полное фуфло. Я работала с ним в комитете», — рассказала Бондаренко.

    Автор: Михаил Блинов
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