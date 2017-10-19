Лидер «Океана Ельзы» Вакарчук может сменить Порошенко на посту президента Украины — политолог

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Соединенные Штаты Америки могут рассматривать украинского рок-музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука в качестве следующего президента Украины. Такую версию эксперты обсудили в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Поводом для дискуссии стало заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее утверждал, что США нужен новый президент Украины, который не запятнал себя отношениями с существующей властью. По словам Гордона, сейчас готовятся два таких кандидата. Они известны не только жителям Украины, но и всему миру.

«Никто не знает, кто этот человек, но все знают, что он хорошо поет. Можно зайти в Twitter и посмотреть, как Вакарчука сейчас водят по американским кабинетам. Господин Макфолл (Майкл), бывший посол, «лучший друг» России всюду с ним позирует. Учитывая российские традиции, вторым кандидатом должна быть женщина, которая хорошо поет. Верка Сердючка могла бы быть хорошим кандидатом. Если серьезно, то вариант с Сердючкой — это уже троллинг, а Вакарчука готовят, это не секрет, — пошутил в прямом эфире директор Центра евразийских исследований и публицист Владимир Корнилов.

Корнилов также напомнил, что Вакарчук уже был депутатом Верховной рады, но досрочно прекратил свои полномочия.

Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Елена Бондаренко в свою очередь напомнила зрителям, что два года назад Вакарчук уехал в США, где проходил учебу в высшем учебном заведении. А значит, есть все основания утверждать, что он готовит себя к чему-то серьезному.