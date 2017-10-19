Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем
Политика
Песков отказался комментировать слухи о «финансовом участии» РФ в Brexit
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков отказался комментировать слухи о «финансовом участии» РФ в Brexit

    14:26  19 Октября 2017
    37

    Песков отказался комментировать слухи о «финансовом участии» РФ в Brexit

    Москва, 19 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Россия оказала финансовую поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

    В распоряжении издания New York Times появилась информация о том, что член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу сегодня сделает заявление о том, что, по его сведениям, Россия направила 7 миллионов долларов на поддержку Brexit, передает РИА Новости.

    Журналист газеты попросил Пескова прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что не комментирует «то, чего не было».

    Автор: Юлия Кошкина
    #песков #ес #брекзит
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        1829
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1044
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        872
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        499