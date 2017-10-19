Песков отказался комментировать слухи о «финансовом участии» РФ в Brexit

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Москва, 19 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Россия оказала финансовую поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

В распоряжении издания New York Times появилась информация о том, что член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу сегодня сделает заявление о том, что, по его сведениям, Россия направила 7 миллионов долларов на поддержку Brexit, передает РИА Новости.

Журналист газеты попросил Пескова прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что не комментирует «то, чего не было».