Сирия сегодня: ИГ атакует САА на Евфрате, концлагерь «Ан-Нусры» в Идлибе, «бедуинский спецназ» из Ат-Танфа

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Сирия, 19 октября. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещенна в РФ) использует пленников в Идлибе как рабов. «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) атаковало позиции САА под Дейр эз-Зор. В прорыве террористов к Аль-Карьятейну мог участвовать «бедуинский спецназ», подготовленный США. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Концлагерь в Идлибе

Запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» де-факто возродила институт рабства на контролируемых ей сирийских территориях. По сообщению местных источников, боевики «Ан-Нусры» создали в Идлибе, административном центре одноименной провинции, концлагерь для всех несогласных с их незаконным владычеством над городом. Сейчас в нем содержатся не менее пяти сотен человек — террористы используют их в качестве рабской рабочей силы.

Стать заключенным концентрационного лагеря можно практически за любой проступок, не понравившийся боевикам: даже за косой взгляд, брошенный в сторону одного из них. У узников лагеря нет практически никаких шансов выйти из него живыми. Если человек перестает работать, то его убивают, а тело бросают в камеру ко все еще живым заключенным.

Руководство «Джебхат ан-Нусра» не посчитало нужным наладить даже самое минимальное снабжение лагеря. Узники вынуждены выживать на дождевой воде, а также пойманных грызунах и насекомых.

Атака на остров Сакр

В окрестностях Дейр эз-Зор боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1) предприняли еще одну попытку переломить ситуацию в свою пользу. Как сообщают новостное агентство Al-Masdar со ссылкой на военные источники, сегодня ранним утром игиловцы атаковали Сирийскую Арабскую Армию (САА) на острове Сакр на реке Евфрат.

Прежде, чем перейти непосредственно к штурму, террористы заложили под позиции сирийских военных бомбу. Последующие за этим боестолкновения отличались крайней ожесточенностью. Тем не менее игиловцы не смогли сломить даже первую линию обороны САА. В итоге боевики ИГ были вынуждены отступить с тяжелыми потерями.

Следует отметить, что ИГ предприняло данную попытку контрнаступления вскоре после трагической смерти генерал-майора Иссама Захреддина, более трех лет руководящего обороной Дейр эз-Зор. Как предполагают источники Al-Masdar, командующие террористов, должно быть, предположили, что после сообщения о смерти генерала боевой дух сирийских военных будет крайне низок, и решили воспользоваться данным окном возможности.

«Бедуинский спецназ»

Представители прессы и экспертного сообщества уже какое-то время обсуждают идею о том, что в недавнем прорыве боевиков ИГ к сирийскому городу Аль-Карьятейн участвовали мобильные группы так называемого «бедуинского спецназа», подготовленного при участии инструкторов из США. В качестве основного аргумента в пользу данной версии обычно приводится то, что атака ИГ на Аль-Карьятейн началась со стороны американской базы в Ат-Танфе, а значит, джихадисты вполне могли объединиться с пришедшими оттуда «бедуинами».

Военный эксперт Андрей Кошкин указывает на то, что подготовка и последующее использование так называемого «племенного спецназа» — одна из давних тактик американцев. За последние несколько десятилетий они успели опробовать ее уже ни в одной горячей точке мира.

«Во всяком случае, США продолжают готовить некую вооруженную силы, которая должна сбалансировать официальную власть Башара Асада. В этом тоже сомнений ни у кого не осталось. Американские военнослужащие продолжают подготовку, снабжение, вооружение самых разных боевиков, потому что считают, что вооруженная борьба не закончена и в последующем будут конфликты, в которые будут, по всей вероятности, пытаться втягивать и Сирию», — заявил аналитик в беседе с корреспондентом ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.