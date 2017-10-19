Ирак призывает нефтяные компании в провинцию Киркук

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Багдад, 19 октября. Ирак призывает иностранные компании содействовать развитию нефтяных месторождений в провинции Киркук.

Курдские информационные агентства сообщают, что Багдад пригласил британскую нефтегазовую компанию BP участвовать в развитии месторождений на спорных территориях провинции Киркук.

Это произошло после того, как власти Ирака при поддержке Ирана захватили территории, которые ранее были подконтрольны курдскому ополчению пешмерга. Ранее Курдистан провел референдум о независимости, на котором более 90 процентов курдского населения проголосовало за отделение от Ирака. Власти Багдада отказались признавать итоги референдума и объявили его вне закона.

Сейчас курдские силы пешмерга начали контратаку и стремятся вернуть территории Киркука под юрисдикцию Эрбиля.