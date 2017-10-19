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Ирак призывает нефтяные компании в провинцию Киркук
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    Ирак призывает нефтяные компании в провинцию Киркук

    14:29  19 Октября 2017
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    Ирак призывает нефтяные компании в провинцию Киркук

    Багдад, 19 октября. Ирак призывает иностранные компании содействовать развитию нефтяных месторождений в провинции Киркук.

    Курдские информационные агентства сообщают, что Багдад пригласил британскую нефтегазовую компанию BP участвовать в развитии месторождений на спорных территориях провинции Киркук.

    Это произошло после того, как власти Ирака при поддержке Ирана захватили территории, которые ранее были подконтрольны курдскому ополчению пешмерга. Ранее Курдистан провел референдум о независимости, на котором более 90 процентов курдского населения проголосовало за отделение от Ирака. Власти Багдада отказались признавать итоги референдума и объявили его вне закона.

    Сейчас курдские силы пешмерга начали контратаку и стремятся вернуть территории Киркука под юрисдикцию Эрбиля.

    Ирак призывает нефтяные компании в провинцию Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #курды #ирак #киркук
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