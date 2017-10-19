Здание «Союзмультфильма» в Москве передадут РПЦ

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Москва, 19 октября. Росимущество передаст Никольский храм, в котором ранее располагалась студия Союзмультфильм», церкви до конца 2017 года.

Об этом на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявил глава Росимущества Дмитрий Пристансков. Он также отметил, что соответствующий приказ уже подписан, сообщает РИА Новости.

В здании Никольского храма на Долгоруковской улице мультипликационная студия «Союзмультфильм» находилась с 1946 года. В сентябре студия переехала в новое здание на Шаболовку. Освободить помещение пришлось в соответствии с законом о передаче РПЦ некоторых зданий храмов.