Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды вынуждены отложить президентские и парламентские выборы
Политика
Песков о соперниках Путина на выборах: Избирательная кампания еще не началась
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков о соперниках Путина на выборах: Избирательная кампания еще не началась

    15:18  19 Октября 2017
    45

    Песков о соперниках Путина на выборах: Избирательная кампания еще не началась

    Москва, 19 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о соперниках Владимира Путина на выборах преждевременно, поскольку он сам пока не анонсировал свое участие. Его президентская кампания также не началась.

    Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать кандидатуру Ксении Собчак как потенциального соперника действующего главы государства.

    «Пока, как мы знаем, избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет, пока вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться», — цитирует слова президента агентство РИА Новости.

    Песков подчеркнул, что в данный момент Путин сконцентрирован на президентской работе.

    Песков о соперниках Путина на выборах: Избирательная кампания еще не началась

    Напомним, что Ксения Собчак накануне объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».

    Ранее сообщалось, что ЦИК прокомментировал заявление Собчак об участии Алексея Навального в выборах президента.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #песков #собчак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        1807
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1041
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        872
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        499