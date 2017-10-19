Песков о соперниках Путина на выборах: Избирательная кампания еще не началась

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Москва, 19 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о соперниках Владимира Путина на выборах преждевременно, поскольку он сам пока не анонсировал свое участие. Его президентская кампания также не началась.

Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать кандидатуру Ксении Собчак как потенциального соперника действующего главы государства.

«Пока, как мы знаем, избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет, пока вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться», — цитирует слова президента агентство РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в данный момент Путин сконцентрирован на президентской работе.

Напомним, что Ксения Собчак накануне объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».

Ранее сообщалось, что ЦИК прокомментировал заявление Собчак об участии Алексея Навального в выборах президента.