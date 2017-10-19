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Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко
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    Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко

    14:30  19 Октября 2017
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    Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко

    На Украине — все привычно. И забавно.

    В центре Киева вновь воздвигаются палатки, дымят полевые кухни. Шастают корреспонденты. Аваковский батальон «Донбасс» в составе протестующих то бьет аваковскую же национальную гвардию в составе обороняющих «злочинну владу», то получает от нее того же.

    Шин пока не жгут — но ведь и не зима еще.

    Зато между противоборствующими сторонами затейливыми, с точки зрения скучной науки геометрии, маршрутами уже перемещаются депутат Парасюк, комбат-депутат Семенченко и козак Гаврилюк. Это говорит о том, что у новой революции, похоже, есть деньги.

    Да, ходят слухи, что пока денег немного. Но лиха беда начало. А, значит, есть и некоторые шансы на успех.

    Но это в будущем. А пока все довольно скучно: что поделаешь, необходимая прелюдия в ожидании предстоящих ласк.

    Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко

    Путь холопства

    Как сообщают украинские и российские СМИ, в среду вечером на углу улиц Грушевского и Липской в Киеве произошли столкновения между сотрудниками силовых органов и демонстрантами, ранее поставившими неподалеку свои революционные палатки.

    Ну, так, немного потолкались. Разминка. Ради чего все это делалось, правда, пока не очень понятно. Но движуха — уже есть.

    Правоохранители, говорят, даже успели добежать до первых палаток, но активисты начали отбиваться. Некоторые из активистов стали разбирать брусчатку на тротуаре и бросать ее в силовиков. Те применили слезоточивый газ, что участники акции восприняли как попытку штурма палаточного лагеря.

    В результате несколько человек пострадали, в том числе депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев. Депутат Парасюк, как это на нынешней Украине принято, к нашему общему сожалению, не пострадал.

    В общем, весело. «Новомайдановцы» против «антиновомайдановцев». Все как мы любим.

    Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко

    Что характерно, президент бунтующей территории Петр Порошенко, прокомментировав события в Киеве, заявил, что поддерживает требования митингующих и считает подобные акции нормальным явлением в демократической стране.

    Более того, Порошенко внес в Верховную Раду с пометкой «неотложный» законопроект, отменяющий положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантировалась неприкосновенность. То есть, по сути, президент выполнил одно из ключевых требований протестующих.

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    Тем не менее, по итогам первого же дня карнавала стало известно минимум о четырех пострадавших. Один полицейский получил серьезную травму и был госпитализирован, троим гражданским лицам оказана помощь на месте.

    Это тоже, в принципе, соответствует народной украинской традиции, включая поговорку о панах и холопских чубах. Поэтому никто из пострадавших жалости не вызывает: жалеть людей, самостоятельно выбравших «путь холопства» при клоунах с обеих сторон, никаких оснований нет.

    Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко

    Революция козлов

    В целом, как было отмечено даже в украинских СМИ, в Киеве начинается новая революция — «революция гiдных козлов». С изображения этого милого животного вся движуха и началась.

    Беда лишь в том, что максимум, на который способна эта «революция», заключается в перераспределении властных полномочий, собственности и финансовых потоков от одних «козлов» к другим. Сколько бы ни шумели и ни толкались уличные радикалы, никаких качественных перемен очередной киевский майдан не принесет.

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    Да и до максимума вряд ли дойдет. Все эти требования протестующих: снятие депутатской неприкосновенности, антикоррупционные суды, принятие изменений о голосовании по открытым спискам партий — не более чем «слова, слова, слова».

    Поэтому когда уважаемые читатели спрашивают автора в письмах, на чьей стороне должны быть наши симпатии, я обычно отвечаю словами одного болельщика «Спартака», которого спросили, за кого он будет болеть в игре ЦСКА и «Зенита». Он ответил: «За ничью, и чтоб они там все… перелюбили друг друга».

    Будем болеть за ничью: Дмитрий Лекух о киевском майдане, где никого не жалко

    Умри, Максим, лучше не скажешь.

    Потому как переживать имеет смысл только «за своих», а своих для России ни с той, ни с другой стороны киевского противостояния нет от слова «вообще». Вот и получается, что будем «болеть за ничью».

    А «перелюбить» они друг друга в любом случае «перелюбят». И без нас с вами. Не сейчас, так позже. Потому как при всем богатстве выбора другой альтернативы нет.

    Автор: Дмитрий Лекух
    #украина #порошенко #майдан
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