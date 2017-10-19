Песков не считает дискредитацией РФ участие Суркова в открытии памятника «Героям Донбасса»

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Москва, 19 октября. Участие помощника президента России Владислава Суркова в открытии памятника «Героям Донбасса» в Ростове-на-Дону не дискредитирует страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать участие Суркова 16 октября на открытии первого в России памятника воевавшим на юго-востоке Украины российским добровольцам. Журналисты спросили, не дискредитирует ли это Россию как страну-посредника на переговорах в Минске.

«Нет, мы так не считаем, — констатировал представитель Кремля, — потому что все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали людей на Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины».

Он отметил, что ситуация на востоке Украины по-прежнему неспокойная.