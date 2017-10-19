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Суд Ирака выдал ордер на арест вице-президента курдской автономии
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    Суд Ирака выдал ордер на арест вице-президента курдской автономии

    14:12  19 Октября 2017
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    Суд Ирака выдал ордер на арест вице-президента курдской автономии

    Каир, 19 октября. Суд в Ираке вынес постановление об аресте вице-президента курдской автономии Косрата Расула.

    Причиной подобного решения суда послужили «последние заявления Расула, в которых он назвал формирования армии и федеральной полиции в провинции Киркук «оккупационными силами». Такая формулировка приводится в заявлении судебной инстанции, передает РИА Новости со ссылкой на иракское информационное агентство.

    Косрат Расул также занимает пост первого заместителя одной из лидирующих курдистанских партий — Патриотического союза Курдистана (ПСК).

    Ранее суд выдал ордер на арест главы и членов высшей независимой комиссии по проведению референдума о независимости Курдистана.

    Напомним, в настоящее время иракские силовики проводят операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами в Киркуке. Ранее сообщалось, что курдский телеканал Rudaw отозвал своих корреспондентов из провинции Киркук из-за угроз со стороны войск Ирака и ополченцев «Хашд аш-Шааби».

    Автор: Юлия Кошкина
    #арест #ирак #курдистан
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