Суд Ирака выдал ордер на арест вице-президента курдской автономии

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Каир, 19 октября. Суд в Ираке вынес постановление об аресте вице-президента курдской автономии Косрата Расула.

Причиной подобного решения суда послужили «последние заявления Расула, в которых он назвал формирования армии и федеральной полиции в провинции Киркук «оккупационными силами». Такая формулировка приводится в заявлении судебной инстанции, передает РИА Новости со ссылкой на иракское информационное агентство.

Косрат Расул также занимает пост первого заместителя одной из лидирующих курдистанских партий — Патриотического союза Курдистана (ПСК).

Ранее суд выдал ордер на арест главы и членов высшей независимой комиссии по проведению референдума о независимости Курдистана.

Напомним, в настоящее время иракские силовики проводят операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами в Киркуке. Ранее сообщалось, что курдский телеканал Rudaw отозвал своих корреспондентов из провинции Киркук из-за угроз со стороны войск Ирака и ополченцев «Хашд аш-Шааби».