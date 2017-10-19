Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 300 боеприпасов

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Донецк, 19 октября. Украинская армия за минувшие сутки выпустила 311 снарядов и мин по прифронтовым территориям Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, ВСУ выпустили 145 мин калибра 120 мм и 109 мин калибра 82 мм, 13 танковых снарядов и 11 артиллерийских снарядов калибра 152 мм на Донецком направлении.

«На Мариупольском направлении противник выпустил 33 мины калибра 120 мм», — отметил замком.

Кроме того, северная окраина Горловки также попала под обстрел со стороны армии Украины. Там огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов.

Ранее представитель оперативного командования ДНР заявил, что за минувшие сутки украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.