Россия была и остается гарантом минских договоренностей — Песков

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Москва, 19 октября. Россия была и остается гарантом минских договоренностей и продолжает способствовать их выполнению всеми сторонами, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал участие Москвы в урегулирование кризиса на востоке Украины. Он отметил, что позиция российской стороны неизменна.

«Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемирно способствовать выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, которым надлежит это делать», — сказал спикер Кремля.

Напомним, что Киев в апреле 2014 года инициировал военную операцию в Донбассе после того как республики не признали новую украинскую власть легитимной. Вопросом урегулирования занимаются контактные группы сторон в Минске, а также лидеры стран нормандской четверки.