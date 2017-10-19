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Политика
Россия была и остается гарантом минских договоренностей — Песков
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    Россия была и остается гарантом минских договоренностей — Песков

    14:26  19 Октября 2017
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    Россия была и остается гарантом минских договоренностей — Песков

    Москва, 19 октября. Россия была и остается гарантом минских договоренностей и продолжает способствовать их выполнению всеми сторонами, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал участие Москвы в урегулирование кризиса на востоке Украины. Он отметил, что позиция российской стороны неизменна. 

    «Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемирно способствовать выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, которым надлежит это делать», — сказал спикер Кремля. 

    Напомним, что Киев в апреле 2014 года инициировал военную операцию в Донбассе после того как республики не признали новую украинскую власть легитимной. Вопросом урегулирования занимаются контактные группы сторон в Минске, а также лидеры стран нормандской четверки.

    Россия была и остается гарантом минских договоренностей — Песков

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #донбасс #украина #песков #минск
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