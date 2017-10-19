«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян о грибах

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Москва, 19 октября. Аналитики сервиса «Яндекс» рассказали о «грибных» предпочтениях российских пользователей.

Изучив поисковые запросы о грибах, специалисты сделали вывод, что самыми популярными грибами в стране являются опята, шампиньоны, грузди, рыжики, сыроежки, белые, моховики, волнушки и вешенки.

Отмечается, что повышенный интерес к грибам у россиян появился в конце июля. Пик грибного сезона пришелся на выходные 16-17 сентября.

Жители Петербурга чаще всего спрашивают у «Яндекса» о том, как отличить ложный опенок от обычного, пожарить лисички и посолить грузди горячим способом, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

В целом в этом году в России интерес к грибам заметно ниже, чем в прошлом. С июня по середину октября вопросов на эту тему было на треть меньше, чем в 2016 году.