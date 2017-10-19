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Политика
Песков отверг домыслы об участии Кремля в подготовке Собчак к президентским выборам-2018
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    Песков отверг домыслы об участии Кремля в подготовке Собчак к президентским выборам-2018

    14:25  19 Октября 2017
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    Песков отверг домыслы об участии Кремля в подготовке Собчак к президентским выборам-2018

    Москва, 19 октября. Кремль не имеет никакого отношения к решению телеведущей Ксении Собчак принять участие в президентских выборах в России в 2018 году. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель действующего главы государства Дмитрий Песков.

    Ранее стало известно о том, что известная журналистка решила стать «кандидатом против всех». Как считает Собчак, она находится «вне жестких идеологических рамок».

    «Нет, это не так», — прокомментировал пресс-секретарь домыслы о том, что кампания Ксении Собчак была якобы разработана в Кремле.

    Напомним, депутат Государственной думы Российской Федерации и лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение известной телеведущей Ксении Собак принять участие в президентских выборах-2018. Аналогичным образом поступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Автор: Алексей Громов
    #песков #собчак #выборы-2018
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