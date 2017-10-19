Песков отверг домыслы об участии Кремля в подготовке Собчак к президентским выборам-2018

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Москва, 19 октября. Кремль не имеет никакого отношения к решению телеведущей Ксении Собчак принять участие в президентских выборах в России в 2018 году. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель действующего главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что известная журналистка решила стать «кандидатом против всех». Как считает Собчак, она находится «вне жестких идеологических рамок».

«Нет, это не так», — прокомментировал пресс-секретарь домыслы о том, что кампания Ксении Собчак была якобы разработана в Кремле.

Напомним, депутат Государственной думы Российской Федерации и лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение известной телеведущей Ксении Собак принять участие в президентских выборах-2018. Аналогичным образом поступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.