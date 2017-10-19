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«Военный шенген» для НАТО: в Литве готовят плацдарм для нападения на Россию
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    «Военный шенген» для НАТО: в Литве готовят плацдарм для нападения на Россию

    15:09  19 Октября 2017
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    Франц Клинцевич

    Президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего выступления на саммите ЕС в Брюселле намерена поднять вопрос об упрощенном передвижении военной техники Североатлантического альянса между европейскими странами — так называемом «военном Шенгене». Такими инициативами Грибаускайте делает из Литвы военный плацдарм для нападения НАТО на Россию, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Отметим, саммит ЕС состоится 19-20 октября в столице Бельгии. В эти дни ожидаются заседания лидеров всех 28 стран-членов политического союза.

    «Мы будем говорить об оживлении сотрудничества в области военной промышленности и о более быстром реагировании на международные кризисы, о совместной работе с третьими странами. И, конечно, с учетом вызовов, которые поставили перед нами учения «Запад», нам необходимо говорить об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами или о так называемом «военном Шенгене», — заявила Грибаускайте в радиостанции LRT.

    Ранее президент Литвы не раз пыталась запугивать лидеров западных стран совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017», хотя Москва и Минск неоднократно подчеркивали безопасность проводимых маневров. Теперь же Грибаускайте уверена, что лидерам ЕС просто необходимо упростить процедуру продвижения военной техники НАТО по их территории.

    Военная техника США на улицах европейских городов

    «Эта инициатива очень опасна и подобными заявлениями президент Литвы сводит к нулю суверенитет своей страны. Создание «военного Шенгена» — это не проблема Европейского союза, это проблема НАТО. А Евросоюз и Североатлантический альянс — не одно и то же. Ситуация не простая, но она не простая не потому что по территории Литвы беспрепятственно будет ездить военная техника альянса, а потому что уже давным-давно президент Литвы создала все условия для подготовки Литвы как плацдарма НАТО и США», — комментирует ситуацию сенатор.

    Он также уверен, что с безмолвного попустительства Дали Грибаускайте и других лидеров Северной и Восточной Европы в регионе сосредотачивается личный состав, строятся военные объекты и хранилища НАТО. Кроме того, создаются условия для беспрепятственного перемещения и накопления военной техники.

    «Это нужно для одной цели — подготовиться к возможной атаке на границы нашей страны. Не агрессивных целей такой стратегии я просто не вижу. А если учитывать, что не так давно США анонсировали концепцию «мгновенного глобального удара», ситуация выглядит очень опасной для России. Выходит, что «военный Шенген» Грибаускайте подставляет Литву под удар. Я понимаю, что она ограничена сроком и сегодня пытается решать лишь личные вопросы, но после нее народ Литвы будет заложником в военных играх американских политиков и командования стран-членов НАТО. Вот что делает сегодня Грибаускайте», — заключил Клинцевич.

    Даля Грибаускайте

    Напомним, совместные стратегические учения «Запад-2017» состоялись на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В тренировке было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #евросоюз #москва #нато #ес #клинцевич #даля грибаускайте #литва #альянс
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