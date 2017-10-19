«Военный шенген» для НАТО: в Литве готовят плацдарм для нападения на Россию

В Избранное

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего выступления на саммите ЕС в Брюселле намерена поднять вопрос об упрощенном передвижении военной техники Североатлантического альянса между европейскими странами — так называемом «военном Шенгене». Такими инициативами Грибаускайте делает из Литвы военный плацдарм для нападения НАТО на Россию, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Отметим, саммит ЕС состоится 19-20 октября в столице Бельгии. В эти дни ожидаются заседания лидеров всех 28 стран-членов политического союза.

«Мы будем говорить об оживлении сотрудничества в области военной промышленности и о более быстром реагировании на международные кризисы, о совместной работе с третьими странами. И, конечно, с учетом вызовов, которые поставили перед нами учения «Запад», нам необходимо говорить об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами или о так называемом «военном Шенгене», — заявила Грибаускайте в радиостанции LRT.

Ранее президент Литвы не раз пыталась запугивать лидеров западных стран совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017», хотя Москва и Минск неоднократно подчеркивали безопасность проводимых маневров. Теперь же Грибаускайте уверена, что лидерам ЕС просто необходимо упростить процедуру продвижения военной техники НАТО по их территории.

«Эта инициатива очень опасна и подобными заявлениями президент Литвы сводит к нулю суверенитет своей страны. Создание «военного Шенгена» — это не проблема Европейского союза, это проблема НАТО. А Евросоюз и Североатлантический альянс — не одно и то же. Ситуация не простая, но она не простая не потому что по территории Литвы беспрепятственно будет ездить военная техника альянса, а потому что уже давным-давно президент Литвы создала все условия для подготовки Литвы как плацдарма НАТО и США», — комментирует ситуацию сенатор.

Он также уверен, что с безмолвного попустительства Дали Грибаускайте и других лидеров Северной и Восточной Европы в регионе сосредотачивается личный состав, строятся военные объекты и хранилища НАТО. Кроме того, создаются условия для беспрепятственного перемещения и накопления военной техники.

«Это нужно для одной цели — подготовиться к возможной атаке на границы нашей страны. Не агрессивных целей такой стратегии я просто не вижу. А если учитывать, что не так давно США анонсировали концепцию «мгновенного глобального удара», ситуация выглядит очень опасной для России. Выходит, что «военный Шенген» Грибаускайте подставляет Литву под удар. Я понимаю, что она ограничена сроком и сегодня пытается решать лишь личные вопросы, но после нее народ Литвы будет заложником в военных играх американских политиков и командования стран-членов НАТО. Вот что делает сегодня Грибаускайте», — заключил Клинцевич.

Напомним, совместные стратегические учения «Запад-2017» состоялись на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В тренировке было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.