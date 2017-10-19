Пассажирский Boeing экстренно сел в Тюмени из-за заболевшей пассажирки

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Тюмень, 19 октября. Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту «Рощино». Причина инцидента — болезнь пассажирки.

Самолет авиакомпании «Глобус», входящей в группу компаний S7 Airlines, выполнял рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург, но вынужден был совершить вынужденную посадку, когда одной из пассажирок стало плохо во время полета — она потеряла сознание. Командир воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту, им оказался аэропорт «Рощино» в Тюмени, сообщает агентство URA.RU.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение, а самолет, дозаправившись горючим, улетел в Санкт-Петербург.