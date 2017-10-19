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Курды освободили районы Синджар и Джалавла
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    Курды освободили районы Синджар и Джалавла

    13:59  19 Октября 2017
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    Курды освободили районы Синджар и Джалавла

    Эрбиль, 19 октября. Курдские силы пешмерга начали масштабное наступление на позиции иракской армии и «Хашд аш-Шааби» на нескольких фронтах в провинции Киркук.

    Командование курдских сил пешмерга сообщает, что ирано-иракские ополченцы оставили спорные районы провинции Киркук Джалавла и Синджар. Отмечается, что наступление курдов началось сегодня ночью.

    Ранее сообщалось, что Киркук был захвачен армиями Ирака и Ирана, а также милицией «Хашд аш-Шааби» 16 октября в понедельник. Синджар был сдан без боя в результате договоренности, достигнутой езидскими членами «Хашд аш-Шааби» и езидами из курдских сил пешмерга. Переговорами руководил командир пешмерга Хейдар Шешу, сообщает источник.

    Курды освободили районы Синджар и Джалавла

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #синджар
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