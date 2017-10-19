Артист Ливанов назвал фильм Учителя «плевком в православие»
Москва, 19 октября. Народный артист России Василий Ливанов выступил с критикой фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».
Артист считает, что у него нет повода не доверять мнению депутата Государственной думы Натальи Поклонской, которая является ярой противницей «Матильды».
«Бессовестно оклеветав царя, Учитель косвенно поддержал решение Свердлова и Ленина о казни царской семьи, — заявил он в интервью газете «Слово». — Не дай Бог кому-нибудь иметь такого учителя!»
Он считает, что Николая II в этом фильме играет «герой порнофильмов» с Запада, так как российские актеры отказались от этой роли, передает «Ридус».
«Учитель выставил русского царя, страдальца и мученика за веру, в оскорбительном виде — так говорят люди, мнение которых я уважаю, — обратил внимание Ливанов. — Его фильм — плевок и в православие».