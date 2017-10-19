Донбасс сегодня: Захарченко идет на выборы, Грызлов об особом статусе, забастовка на украинской шахте

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Донбасс сегодня, 19 октября. Александр Захарченко объяснил свое решение принять участие в выборах главы ДНР в 2018 году. Постпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов назвал «полумерой» украинский закон о статусе Донбасса. Киев отказывается обсуждать с ДНР закон о статусе Донбасса. Шахтеры подконтрольной Киеву части Донецкой области бастуют в забое из-за долгов по зарплате.

Захарченко идет на выборы главы ДНР

Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко подтвердил свое намерение участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году. Об этом он заявил в интервью Донецкому агентству новостей после состоявшегося в столице ДНР III съезда актива общественного движения «Донецкая республика» (ОД ДР).

Ранее сообщалось, что в ходе съезда секретарь Торезского отделения ОД ДР Андрей Бедило попросил Александра Захарченко стать кандидатом на пост главы ДНР от общественного движения «Донецкая республика».

«Я долго думал над этим вопросом, — рассказал журналистам Захарченко. — Если жители ДНР верят в меня, то, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу выразить благодарность за доверие, которое мне оказали».

По словам Захарченко, выборы главы ДНР состоятся вне зависимости от желания или нежелания Киева.

«Мы видим, что Украина даже не сподобилась принять закон об особом статусе [Донбасса] в полном виде. Очевидно, что такие действия Киева мы воспринимаем однозначно — как нежелание выполнять «Минск-2». Учитывая это, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы принять участие в выборах главы ДНР в 2018 году в качестве представителя общественного движения «Донецкая республика»», — подчеркнул Александр Захарченко.

Лучше, чем ничего: Борис Грызлов о законе о статусе Донбасса

«Полумерой» назвал постпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов продление Киевом закона о статусе Донбасса.

«На сегодняшний день особый статус местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлен лишь на год, — отметил Грызлов, комментируя итоги состоявшегося в Минске очередного тура переговоров по Донбассу. — Понятно, что это лучше, чем ничего».

Грызлов напомнил, что, согласно минским договоренностям, одобренным резолюцией ООН, закон об особом статусе Донбасса должен содержать положение о вступлении его в силу на постоянной основе после проведения выборов на территории ДНР и ЛНР.

«Однако ничего подобного в новом украинском законодательстве нет, — подчеркнул Грызлов. — Тем не менее, эта полумера позволила сохранить Киев в минском процессе и продолжить диалог, направленный на мирное политическое урегулирование конфликта».

Отметим, принявший участие в переговорах в Минске спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик в целом положительно оценил факт продления Киевом закона об особом статусе Донбасса.

Принятый Радой закон, предусматривающий продление на год особого статуса региона при выполнении руководством ДНР и ЛНР целого ряда условий, вступил в силу 10 октября.

Киев отказывается обсуждать с ДНР статус Донбасса

Представители Киева в политической подгруппе на минских переговорах отказались обсуждать вступление в силу закона закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявила представитель ДНР в политической подгруппе, и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, для этого Киев воспользовался формальными предлогами.

«Под предлогом формальной пролонгации особого статуса <…> украинская сторона снова отказывается обсуждать основной вопрос повестки дня — полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Шахтеры подконтрольной Киеву части Донбасса бастуют из-за долгов по зарплате

Горняки шахты «Украина», расположенной на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, отказались подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по заработной плате. Об этом в своем Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Шахта «Украина» принадлежит государственному предприятию «Селидовуголь» и расположена в городе Селидово Донецкой области.

«В связи с невыплатой зарплаты горняки первой смены шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» не поднялись из шахты, — рассказал Волынец. — Этим протестом они требуют погашения задолженности перед ними».

Напомним, на подконтрольной Киеву части Донбасса протесты горняков из-за невыплат зарплаты и плохих условий труда происходят достаточно часто.