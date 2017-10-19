Пушков: Президентская кампания Собчак ограничится ее выдвижением

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Москва, 19 октября. Президентская кампания известной телеведущей Ксении Собчак ограничится ее выдвижением. Так считает председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак может стать самым молодым кандидатом на пост президента Российской Федерации.

«Сообщают, что Собчак может стать самым молодым выдвиженцем в кандидаты в президенты с 2004 года. Полагаю, все этим и ограничится», — подчеркнул российский сенатор.

Как отметили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 60% респондентов негативно относятся к 35-летней журналистке Ксении Собчак.

Сообщают, что Собчак может стать самым молодым выдвиженцем в кандидаты в президенты с 2004 г. Полагаю, все этим и ограничится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 19, 2017

Непосредственно официальный представитель действующего главы государства Дмитрий Песков указал на то, что телеведущей предстоит с нуля набираться политического опыта.