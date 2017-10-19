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Экономика
Сечин: Слухи о смерти нефти сильно преувеличены
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    Сечин: Слухи о смерти нефти сильно преувеличены

    13:55  19 Октября 2017
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    Сечин: Слухи о смерти нефти сильно преувеличены

    Москва, 19 октября. Глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин считает, что слухи о «смерти нефти» сильно раздуты и преувеличены.

    Он подчеркнул, что нефть сохранит статус основы мировой энергетики в ближайшие несколько десятков лет.

    Кроме того, Сечин полагает, что уменьшение доли нефти в объеме энергоресурсов почти в полной мере компенсируется увеличением доли газа, передает ТАСС. 

    «Слухи о смерти нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед», — уточнил глава «Роснефти».

    Сечин: Слухи о смерти нефти сильно преувеличены

    Колоссального роста цен на нефть при этом ожидать не стоит, отметил Сечин.

    Он также напомнил, что сланцевая добыча в Соединенных Штатах Америки может обеспечить значительный прирост добычи в будущем году. В данном случае рынок снова ожидает подрыв. 

    Автор: Дана Балан
    #нефть #роснефть #сечин
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