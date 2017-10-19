Сечин: Слухи о смерти нефти сильно преувеличены

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Москва, 19 октября. Глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин считает, что слухи о «смерти нефти» сильно раздуты и преувеличены.

Он подчеркнул, что нефть сохранит статус основы мировой энергетики в ближайшие несколько десятков лет.

Кроме того, Сечин полагает, что уменьшение доли нефти в объеме энергоресурсов почти в полной мере компенсируется увеличением доли газа, передает ТАСС.

«Слухи о смерти нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед», — уточнил глава «Роснефти».

Колоссального роста цен на нефть при этом ожидать не стоит, отметил Сечин.

Он также напомнил, что сланцевая добыча в Соединенных Штатах Америки может обеспечить значительный прирост добычи в будущем году. В данном случае рынок снова ожидает подрыв.