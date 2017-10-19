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Известная французская актриса умерла в возрасте 100 лет
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    Известная французская актриса умерла в возрасте 100 лет

    13:59  19 Октября 2017
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    Известная французская актриса умерла в возрасте 100 лет

    Париж, 19 октября. Известная французская актриса и певица Даниэль Дарьё умерла в возрасте 100 лет, сообщает агентство France Presse.

    Дарьё получила широкую известность после выхода фильма «Майерлинг», сюжет которого рассказывает о несчастной любви наследника австро-венгерского престола кронпринца Рудольфа и дочери австрийского дипломата Марии фон Вечера.

    За всю свою кинокарьеру Дарьё снялась в более 100 фильмов, она стала настоящим символом красоты сразу для нескольких поколений зрителей во всем мире.

    Кроме того, Даниэль Дарьё выпустила два музыкальных альбома.

     

    Автор: Дима Оленин
    #кино #франция
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