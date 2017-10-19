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Общество
Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи
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    Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи

    13:51  19 Октября 2017
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    Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи

    Сочи, 19 октября. Работа международного дискуссионного клуба «Валдай» завершится в четверг, 19 октября. В этот день президент России Владимир Путин выступит с важной и интересной речью, ранее сообщили в Кремле.

    19 октября участники дискуссионного клуба «Валдай» на пленарном заседании будут подводить итоги работы клуба. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал «очень важное и традиционно интересное выступление» главы государства в этот день.

    Также известно, что после выступления Путин планирует пообщаться с участниками клуба за чаепитием, которое проводится каждый раз при проведении этих собраний.

    Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи

    На заседание «Валдая» в этом году приехали гости из 33 стран, среди которых главы государств, крупные бизнесмены и общественные деятели.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сочи #выступление #валдай
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