Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи

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Сочи, 19 октября. Работа международного дискуссионного клуба «Валдай» завершится в четверг, 19 октября. В этот день президент России Владимир Путин выступит с важной и интересной речью, ранее сообщили в Кремле.

19 октября участники дискуссионного клуба «Валдай» на пленарном заседании будут подводить итоги работы клуба. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал «очень важное и традиционно интересное выступление» главы государства в этот день.

Также известно, что после выступления Путин планирует пообщаться с участниками клуба за чаепитием, которое проводится каждый раз при проведении этих собраний.

На заседание «Валдая» в этом году приехали гости из 33 стран, среди которых главы государств, крупные бизнесмены и общественные деятели.