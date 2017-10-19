Жители Зайцево пришли к администрации за гумпомощью, несмотря на минометные обстрелы

В Избранное

Зайцево, 19 октября. Военная обстановка в Зайцево по-прежнему оставляет желать лучшего — когда съемочная группа ФАН подъезжала к поселку, ВСУ обстреливали его из стрелкового оружия и гранатометов. Пара снарядов упала неподалеку от центра, однако даже несмотря на это, люди собрались у стен сельской администрации в надежде получить гуманитарную помощь.

К слову, большая часть из них — не местные жители. По крайней мере, стали ими недавно. Эти люди — переселенцы из так называемых серых и красных зон, где особенно опасно, вероятность получить шальную пулю там, даже сидя дома, очень высока. Из огня да в полымя: с фронта — в поселок на линии разграничения.

Кто-то вынужден был покинуть родной дом еще в далеком 2014-м, некоторые переехали совсем недавно — война все еще продолжается, несмотря на то, что в СМИ, возможно, это не освещается должным образом.

«У меня разрушен дом. Три раза нас выгоняли — угрожали спалить живьем. Приходили ночью грузины-наемники, сказали, что мы должны быть благодарны Порошенко за то, что он не ввел военное положение, иначе бы нам уже горло перерезали эти двое. Собаку на глазах убили…», — вспоминает одна из переселенок.

Женщина с ужасом вспоминает некоторые случаи визитов военных в свой дом и страшное утро 31 декабря, когда ночью солдаты кидали под окна гранаты после обстрела. А на утро женщина с мужем собрала сумки и ушла. Вот такой Новый год. К слову, ушли из дома не зря — 30 апреля 2016 года их дом сгорел.

У каждого из людей в очереди за гуманитарной помощью, которую привез батальон «Ангел», своя история: у кого-то сгорел дом, кому-то ногу оторвало из-за мины в огороде. Этих людей объединяет невероятная тоска по дому и полные боли глаза — тот самый случай, когда человеку не нужно рассказывать свою историю. За него все расскажет выражение лица.

«Я очень благодарна гуманитарному батальону «Ангел», который снова начал помогать мирным жителям Зайцево. Я понимаю боль этих людей: всю жизнь они зарабатывали на свои дома, чтобы в какой-то миг из-за минометного обстрела остаться без всего. Для них каждая помощь сейчас — это как лучик света», — рассказывает глава сельсовета поселка Зайцево Ирина Дикун.

По ее словам, бои на окраине поселка все продолжаются: стрелковые — регулярные, порой от ВСУ летят «подарки» из гранатометов. Мирные договоренности украинская сторона в этом районе не соблюдает.