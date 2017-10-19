Шойгу провел заседание Медиа-клуба Русского географического общества

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Москва, 19 октября. Министр обороны России председатель Русского географического общества Сергей Шойгу принял участие в заседании Медиа-клуба РГО.

В ходе заседания глава военного ведомства РФ подвел итоги конкурса РГО «Самая красивая страна» и сообщил, что работы конкурсантов оценили уже более четырех с половиной миллионов зрителей на выставках в 15 столицам мира и в России. Шойгу подчеркнул, что в дальнейшем лучшие работы украсят военные базы Минобороны РФ в Арктике, так как там не хватает живой природы.

Президент РГО рассказал о работах по установке памятников в различных городах страны, выделении грантов на создание серии документальных фильмов о России, а также о процессе оцифровки запасников российских библиотек, который позволит обеспечить дистанционный доступ к необходимой литературе.