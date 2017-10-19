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Россия
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Политика
ЦИК назвал провокацией призыв Собчак допустить к выборам Навального
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    ЦИК назвал провокацией призыв Собчак допустить к выборам Навального

    13:37  19 Октября 2017
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    ЦИК назвал провокацией призыв Собчак допустить к выборам Навального

    Москва, 19 октября. Замглавы Центрального избирательного комитета России Николай Булаев прокомментировал заявление Ксении Собчак о возможности участия Алексея Навального в президентских выборах.

    Напомним, что Собчак, накануне заявившая о своем желании участвовать в президентской кампании, сообщила, что будет требовать допуска Алексея Навального к выборам. Она также добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального.

    «Откройте закон и почитайте норму закона: у господина Навального правовых оснований для участия в избирательной кампании в следующем году нет», — цитирует Булаева агентство РИА Новости.

    ЦИК назвал провокацией призыв Собчак допустить к выборам Навального

    Он также подчеркнул, что Алексей Навальный сам «прекрасно знает о том, что у него нет правовых оснований для участия в выборах». Таким образом, все, кто агитирует к допуска блогера на выборы, призывают страну к принятию незаконного решения. Поскольку те, кто делает подобные заявления, имею юридическое образование, их слова можно рассматривать как провокацию, уверен замглавы ЦИК.

    «Поскольку многие, заявляющие это, имеют юридическое образование, я уверен, что это все-таки такая провоцирующая манера поведения», — заявил Булаев.

    Автор: Дима Оленин
    #навальный #собчак #выборы-2018
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