ЦИК назвал провокацией призыв Собчак допустить к выборам Навального

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Москва, 19 октября. Замглавы Центрального избирательного комитета России Николай Булаев прокомментировал заявление Ксении Собчак о возможности участия Алексея Навального в президентских выборах.

Напомним, что Собчак, накануне заявившая о своем желании участвовать в президентской кампании, сообщила, что будет требовать допуска Алексея Навального к выборам. Она также добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального.

«Откройте закон и почитайте норму закона: у господина Навального правовых оснований для участия в избирательной кампании в следующем году нет», — цитирует Булаева агентство РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Алексей Навальный сам «прекрасно знает о том, что у него нет правовых оснований для участия в выборах». Таким образом, все, кто агитирует к допуска блогера на выборы, призывают страну к принятию незаконного решения. Поскольку те, кто делает подобные заявления, имею юридическое образование, их слова можно рассматривать как провокацию, уверен замглавы ЦИК.