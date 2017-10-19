Аксенов пригрозил крымским чиновникам: Зачищу все хамские морды

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Симферополь, 19 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал освободить от занимаемых должностей представителей местных властей, которые по-хамски ведут себя с людьми.

Сергей Аксенов встретился с местными властями Джанкойского района Крыма на выездном заседании. В ходе совещания он высказал негативное отношение к тому, что жители села Просторное не могут добиться встречи с чиновниками.

«В Просторном мы были, люди подходят, говорят, что невозможно достучаться, поселковый голова говорит, мол, Аксёнов не указ. Посмотрим, кто кому указ», - отметил глава республики.

Он также добавил, что должностные лица должны обращать внимание на проблемы людей и поддерживать прямой контакт. По мнению Аксенова, хамское отношение свидетельствует о нежелании разбираться с насущными вопросами.

«Всех хамов, все хамские морды, по-другому назвать не могу, поверьте, я зачищу, — пообещал Аксенов. — За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем», — резюмировал он.

Напомним, что в июле было произведен ряд кадровых перестановок — постов лишились мэр курортной Ялты, три региональных министра, мэр Симферополя позднее также ушел в отставку.