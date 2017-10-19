Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем
Общество
Бузова высказалась о намерении Собчак участвовать в выборах президента
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бузова высказалась о намерении Собчак участвовать в выборах президента

    13:52  19 Октября 2017
    883

    Бузова высказалась о намерении Собчак участвовать в выборах президента

    Москва, 19 октября. Телеведущая Ольга Бузова поддержала Ксению Собчак в намерении баллотироваться в президенты и выразила надежду, что ее экс-коллеге удастся стать первой «девушкой-президентом».

    «Надеюсь, что у нее все получится и, может быть, именно она станет первой девушкой-президентом в России», — сообщила Бузова пресс-службе РИА Новости.

    Она также отметила, что Ксения Анатольевна «молодец», «пробует себя в новом амплуа».

    Напомним, о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году Ксения Собчак объявила накануне. Первыми о решении телеведущей узнали ее подписчики в Instagram. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

    По данным ВЦИОМ, более 60% россиян относятся к инициативе телеведущей отрицательно.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #собчак #бузова #выборы 2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        1848
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1045
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        873
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        499