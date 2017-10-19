Бузова высказалась о намерении Собчак участвовать в выборах президента

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Москва, 19 октября. Телеведущая Ольга Бузова поддержала Ксению Собчак в намерении баллотироваться в президенты и выразила надежду, что ее экс-коллеге удастся стать первой «девушкой-президентом».

«Надеюсь, что у нее все получится и, может быть, именно она станет первой девушкой-президентом в России», — сообщила Бузова пресс-службе РИА Новости.

Она также отметила, что Ксения Анатольевна «молодец», «пробует себя в новом амплуа».

Напомним, о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году Ксения Собчак объявила накануне. Первыми о решении телеведущей узнали ее подписчики в Instagram. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

По данным ВЦИОМ, более 60% россиян относятся к инициативе телеведущей отрицательно.