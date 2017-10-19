Австрийские «друзья Путина». Колонка Владимира Лактюшина

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Я специально сделал паузу по поводу парламентских выборов в Австрии, так как должны были еще подсчитать голоса, поданные по почте. Сейчас их подсчитали и на второе место вместо правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) вышли социал-демократы. Точно так же в мае 2016 года после подсчета голосов по почте отняли победу на президентских выборах у кандидата АПС Норберта Хоффера.

Итоговый результат следующий — у правоконсервативной Австрийской народной партии (АНП) 31,5% голосов и 62 депутатских мандата, у социал-демократов 26,9% и 52 мандата, у АПС 26,0% и 51 мандат. До подсчета голосов, поданных по почте, ситуация по второму и третьему местам была противоположной. Впрочем, изменения плюс-минус один мандат имеют скорее психологическое значение.

Фактом остается следующее — победа на выборах в Австрии сил, настроенных либо благожелательно к нашей стране, либо откровенно пророссийски.

Лидер АНП Себастьян Курц 7 января этого года заявил в интервью изданию Österreich24 о своем видении отношений с Россией: «Моя концепция ясна: я хочу перейти от модели наказания к модели стимулирования. Можно было бы фрагментарно снять санкции для любого позитивного сдвига на месте. Это было бы ясным сигналом для России».

В свою очередь АПС считается иностранными экспертами «одной из наиболее антизападных» (то есть враждебно настроенных к позиции истеблишмента Евросоюза) партий. Представители этой партии были среди международных наблюдателей на референдуме 16 марта 2014 года в Крыму и высоко оценили его проведение. «ЕС и США должны уважать результаты референдума», — заявил 21 марта 2014 года Reuters лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он повторил это и 22 сентября этого года Austria Presse Agentur: «Крым реально является частью России, и это надо принять. Санкции в конце концов необходимо отменить».

В мартовском интервью 2014 года Reuters Штрахе также сообщил, что ранее встречался с Владимиром Путиным в Вене и «обнаружил, что тот является очень интересным и правильно мыслящим государственником». 19 декабре 2016 года АПС подписала в Москве официальное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией».

«Друзья Путина» в Австрии, правые популисты, в шаге от власти», — 15 октября вынесла в заголовок статьи «Немецкая волна». Ее эксперты прогнозируют дальнейший рост влияния АПС, примерно до 30-35%, указывая на результаты Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в этом году. Именно это вынудило АПН во главе с Курцем сделать в последнее время «крен вправо», заимствуя многие антимигрантские и пророссийские лозунги АПС. Сейчас главная интрига — создает ли он правительство с этой партией.

Таким образом, ставка, сделанная Россией весной 2014 года на правые европейские партии, оправдалась. Французский «Национальный фронт», венгерский «Йоббик», Австрийская партия свободы, итальянская «Лига Севера», немецкая «Альтернатива для Германии» стали мощными проводниками нашего влияния в своих странах, оказывая своим успехом на выборах давление на истеблишмент Запада.