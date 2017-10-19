Канада первой в Северной Америке запретила паранджу

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Оттава, 19 октября. В канадской провинции Квебек приняли закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах и на государственной службе, сообщает Globe and Mail.

Канада стала первой страной на североамериканском континенте, которая ввела такой запрет официально. Теперь сотрудникам медицинских учреждений, школ, общественного транспорта и другим государственным служащим Квебека придется отказаться от ношения паранджи, никаба и прочих предметов одежды, скрывающих лицо.

Гражданам, которые в этих сферах не работают, но хотят воспользоваться государственными услугами или проехать на общественном транспорте также придется открыть лицо.

В законе предусматривается ряд исключений. Так, запрет не коснется лиц, занятых в религиозной сфере, и служащих, которым требуется закрывать лицо из-за неблагоприятных условий труда.

В парламенте Квебека сообщают, что пока закон разработан лишь в общих чертах, и его детали еще будут прорабатываться и уточняться. За введение запрета проголосовали 66 депутатов, против – 51.

Напомним, в апреле аналогичный запрет одобрили в немецком Бундестаге.