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Канада первой в Северной Америке запретила паранджу
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    Канада первой в Северной Америке запретила паранджу

    13:23  19 Октября 2017
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    Канада первой в Северной Америке запретила паранджу

    Оттава, 19 октября. В канадской провинции Квебек приняли закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах и на государственной службе, сообщает Globe and Mail.

    Канада стала первой страной на североамериканском континенте, которая ввела такой запрет официально. Теперь сотрудникам медицинских учреждений, школ, общественного транспорта и другим государственным служащим Квебека придется отказаться от ношения паранджи, никаба и прочих предметов одежды, скрывающих лицо.

    Канада первой в Северной Америке запретила паранджу

    Гражданам, которые в этих сферах не работают, но хотят воспользоваться государственными услугами или проехать на общественном транспорте также придется открыть лицо.

    В законе предусматривается ряд исключений. Так, запрет не коснется лиц, занятых в религиозной сфере, и служащих, которым требуется закрывать лицо из-за неблагоприятных условий труда.

    В парламенте Квебека сообщают, что пока закон разработан лишь в общих чертах, и его детали еще будут прорабатываться и уточняться. За введение запрета проголосовали 66 депутатов, против – 51.

    Напомним, в апреле аналогичный запрет одобрили в немецком Бундестаге.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #запрет #канада #паранджа
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