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Россия
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Политика
Шредер объяснил, почему Европе нужна процветающая Россия
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    Шредер объяснил, почему Европе нужна процветающая Россия

    13:50  19 Октября 2017
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    Шредер

    Берлин, 19 октября. Российская Федерация и Европейский союз должны прекратить санкционный режим. Об этом в четверг заявил председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер. 

    По его словам, необходимо наладить отношения между Брюсселем и Москвой.

    «Нам это нужно, абсолютно. Нужно покончить с этим санкционным режимом», — подчеркнул Шредер в ходе своего выступления на Х Евразийском форуме в Вероне.

    Он отметил, что в более слабой России заинтересованы Соединенные Штаты, добавив, что Германия и Европа заинтересована в процветании РФ.

    Шредер

    «Интерес Европы и Германии заключается в том, чтобы Россия процветала, поскольку на это есть две причины: нам нужен рынок, особенно Германии, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности», — объяснил он.

    Кроме того, Шредер объяснил, что в мире есть страны, в том числе речь идет о США, которые считают, что можно изолировать Россию.

    Шредер

    «С политической точки зрения просто бессмыслица», — подытожил экс-канцлер Германии. 

    Автор: Дана Балан
    #санкции #россия #сша #евросоюз #ес #шредер
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