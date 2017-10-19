Шредер объяснил, почему Европе нужна процветающая Россия

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Берлин, 19 октября. Российская Федерация и Европейский союз должны прекратить санкционный режим. Об этом в четверг заявил председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По его словам, необходимо наладить отношения между Брюсселем и Москвой.

«Нам это нужно, абсолютно. Нужно покончить с этим санкционным режимом», — подчеркнул Шредер в ходе своего выступления на Х Евразийском форуме в Вероне.

Он отметил, что в более слабой России заинтересованы Соединенные Штаты, добавив, что Германия и Европа заинтересована в процветании РФ.

«Интерес Европы и Германии заключается в том, чтобы Россия процветала, поскольку на это есть две причины: нам нужен рынок, особенно Германии, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности», — объяснил он.

Кроме того, Шредер объяснил, что в мире есть страны, в том числе речь идет о США, которые считают, что можно изолировать Россию.