«Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

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Киев, 19 октября. Активисты, протестующие возле Верховной Рады Украины, устояли перед напором полиции и продолжают контролировать территорию палаточного городка, разбитого под стенами парламента.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, количество протестующих колеблется от нескольких сотен ночью до нескольких тысяч днем.

На специально собранной сцене выступают лидеры протестного движения, они призывают киевлян присоединяться к акции, скандируя лозунг «Киев, вставай!». Заметим, что этот лозунг был очень популярен три года назад в Одессе, Харькове, Мариуполе, Крыму и Донецке. Тогда Киеву удалось подавить восстание в Одессе, Мариуполе и Харькове, но не удалось – в Крыму и в Донбассе.

В настоящее время сотни горожан собираются в соседнем с парламентом Мариинском парке, откуда пробиваются к палаточному городку через кордоны полиции. Впрочем, полиция и солдаты национальной гвардии полностью контролируют ситуацию, поскольку обладают как минимум трехкратным преимуществом перед протестующими.

Один из организаторов протестной акции, Семён Семенченко, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс», рассказал журналистам о своих претензиях к власти.

«Значит, что тут происходит. Я хочу прежде всего обратить внимание на то, какое большое количество людей ходит на факельные шествия, какое большое количество депутатов ходит на различные национальные праздники. Почему там всего два депутата находилось и пятнадцать людей? Где все эти люди? Сейчас нас отжали большим количеством полиции без жетонов и просто-напросто увезли наших ребят через другой выход. Так вот я хочу задать вопрос всем тем, кто приходит и спрашивает, а где моя партия тут, а где такой-то, так вот вы их и спросите, потому что быть в раде это одно, а сейчас быть здесь это совсем другое. Я так понимаю, власти решили как можно быстрее прийти к своему концу. Потому что то, что они делают, это примерно то же самое, что делал Янукович и Захарченко, зачем они начали избивать в ноябре студентов, зачем они начали пытаться разгонять людей, которых стало потом еще больше. Думаю, что все люди, которые это делают однозначно это враги Украины, но это и не друзья Порошенко, потому что они очень быстро приближают его конец. И я думаю, нам нужно обратить особое внимание на тех людей, которые называются национальной полицией, всех тех, кто стояли и стоят без значков. Все номера их на шлемах спрятаны, это значит, что они могут избивать людей и не нести за это ответственности. И второе, сейчас я разговаривал с Зозулей, я так понял это начальник патрульной полиции, так вот он сказал, что он здесь охраняет Украину от предателей, криминала и беспредельщиков. Я так понял, все люди которые защищали Украину когда эта дрянь делала карьеру, люди которые требуют, чтобы в Украине был закон, для него и его хозяев это мелкая сошка, это то настроение, которое у них царит, это предатели Украины, это беспредельщики. Я хочу сказать людям, которые сидят сейчас дома и лузгают семечки: «Киев, вставай!». Это в том числе и для вас, просто потом, когда вы всколыхнетесь и проснетесь, а ветеранов-майдановцев, волонтеров которые здесь за вас стояли уже не будет, вы спросите, а почему пришли ко мне. А потому, потому что сейчас колокол звонит и по вам тоже. Поэтому, Киев, вставай! Теперь я надеюсь, что людей, которые верят в то, что генеральный прокурор Украины и начальник нацполиции, которые заявляют официально по телевидению, что разгонов не будет, что силовых действий не будет, людей которые верят, что они могут говорить правду, я думаю уже таких не осталось, вера таких людей разрушена. Я верю, что наших хлопцев отпустят, потому что ничего противоправного они не совершили. Это запугивание, мы возьмем все под контроль. Слава Украине», - заявил Семенченко.

Мустафа Найем, народный депутат Украины VIII созыва, член политического совета партии «Демократический альянс», также поддержал протесты и объяснил журналисту ФАН, почему.