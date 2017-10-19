Всемирный банк заявил о возвращении экономики России к росту

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Вашингтон, 19 октября. Российская экономика вышла из рецессии и в 2017 году вернулась к умеренным темпам роста.

«В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Российская Федерация и Белоруссия вышли из рецессии», — говорится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в Европе и Центральной Азии.

В докладе Всемирного банка отмечается, что экономика России вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году при поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации.

При этом эксперты видят риски в низких нефтяных котировках и возможных негативных последствиях расширения санкций.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономика России стабилизируется, она вышла из рецессии и сейчас набирает обороты.

Напомним, ранее сообщалось, что главными драйверами экономического роста в России станут обрабатывающая промышленность, торговля и строительство.