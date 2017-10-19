Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи
Экономика
Всемирный банк заявил о возвращении экономики России к росту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Всемирный банк заявил о возвращении экономики России к росту

    13:45  19 Октября 2017
    53

    Всемирный банк признал подъем экономики России

    Вашингтон, 19 октября. Российская экономика вышла из рецессии и в 2017 году вернулась к умеренным темпам роста.

    «В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Российская Федерация и Белоруссия вышли из рецессии», — говорится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в Европе и Центральной Азии.

    В докладе Всемирного банка отмечается, что экономика России вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году при поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации.

    При этом эксперты видят риски в низких нефтяных котировках и возможных негативных последствиях расширения санкций.

    21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономика России стабилизируется, она вышла из рецессии и сейчас набирает обороты.

    Напомним, ранее сообщалось, что главными драйверами экономического роста в России станут обрабатывающая промышленность, торговля и строительство. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #экономика #рецессия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        357
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        966
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        416
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        462