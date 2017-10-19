Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу провел заседание Медиа-клуба Русского географического общества
Россия
Большинство россиян высказались против выплаты компенсации за Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большинство россиян высказались против выплаты компенсации за Крым

    13:25  19 Октября 2017
    47

    Большинство россиян высказались против выплаты компенсации за Крым

    Москва, 19 октября. Жители России не поддерживают предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате Москвой денежных компенсаций Киеву за Крым. Против подобного жеста высказались 90% опрошенных, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

    Сообщается также, что поддержали идею о компенсации всего 4% респондентов, 11% «скорее не поддерживают» предложение чешского президента.

    Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан назвал присоединение Крыма к России «свершившимся фактом». По его словам, РФ и Украина могли бы договориться по этому вопросу на основе выплаты Москвой компенсаций «в финансовой форме или нефтью и газом».

    Отметим, что ранее ВЦИОМ опубликовал данные об отношении россиян к выдвижению Ксении Собчак на пост президента России. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #крым #вциом #компенсация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        357
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        966
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        416
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        462