Большинство россиян высказались против выплаты компенсации за Крым

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Москва, 19 октября. Жители России не поддерживают предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате Москвой денежных компенсаций Киеву за Крым. Против подобного жеста высказались 90% опрошенных, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Сообщается также, что поддержали идею о компенсации всего 4% респондентов, 11% «скорее не поддерживают» предложение чешского президента.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан назвал присоединение Крыма к России «свершившимся фактом». По его словам, РФ и Украина могли бы договориться по этому вопросу на основе выплаты Москвой компенсаций «в финансовой форме или нефтью и газом».

Отметим, что ранее ВЦИОМ опубликовал данные об отношении россиян к выдвижению Ксении Собчак на пост президента России.