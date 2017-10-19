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Россия
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Политика
Опасная игра: США могут случайно спровоцировать открытую войну с КНДР
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    Опасная игра: США могут случайно спровоцировать открытую войну с КНДР

    13:19  19 Октября 2017
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    Военный аналитик: США могут случайно спровоцировать открытую войну с КНДР

    Северная Корея может нанести по Соединенным Штатам Америки «невероятный» удар в самый «неожиданный момент», говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи. Документ был опубликован в связи с проведением в японском море военных учений США и Южной Кореи. Север не станет первым атаковать, однако американцы могут его спровоцировать, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

    «Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», — значится в заявлении северокорейской стороны, которая определила несколько крупных военных кораблей США как первоочередные цели.

    Отметим, авианосная ударная группа военно-морских сил США в период с 16 по 26 октября проводит совместные морские учения с кораблями Республики Корея у берегов полуострова. Целью учений стала отработка совместных действий на воде и тренировки по линии связи. Сообщается, что в учениях примут участие эсминцы USS Stethem и USS Mustin, а также авиация двух стран.

    Авианосная ударная группа ВМС США

    «Несмотря на воинственные заявления в адрес США, Северная Корея первой нападать не будет. Тут есть очень важный политический момент, который в КНДР прекрасно осознают: если они нападут первыми, Китай вряд ли за них вступится. Однако если первым агрессии подвергнется КНДР, у Пекина не будет выхода, и он встанет на сторону Пхеньяна. Обе стороны это осознают, поэтому Северной Корее приходится действовать осторожно», — поясняет ситуацию военный аналитик.

    Однако военнослужащие США и Южной Кореи осторожничать не желают, они также в открытую проводят тренировки по обнаружению и перехвату межконтинентальных баллистических ракет, которые по сценарию маневров запускаются с территории Северной Кореи.

    «Представим ситуацию, что во время военных учений одна из ракет Соединенных Штатов или Южной Кореи случайно собьется с курса и залетит в воздушное пространство Северной Кореи. У Пхеньяна будет полное право нанести ответный удар. Другими словами, США могут случайно спровоцировать открытую войну с КНДР. Опасная игра со стороны американцев, север ведь находится в «осажденной крепости» и учений, кроме как ракетных, не проводит», — заключил Коновалов.

    Ким Чен Ын

    Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последние месяцы, особенно после проведения КНДР двух испытаний межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь Совет безопасности ООН принял две резолюции, которые резко ужесточают санкционный режим в отношении севера. Пхеньян же заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.

    Автор: Сергей Чемеков
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