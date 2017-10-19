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Общество
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Политика
Украинский политолог в эфире российского ТВ оскорбил жителей Донбасса
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    Украинский политолог в эфире российского ТВ оскорбил жителей Донбасса

    13:15  19 Октября 2017
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    Украинский политолог назвал 10% граждан собственной страны стадом в эфире российского ТВ

    Москва, 19 октября. Украинский политолог Сергей Запорожский назвал часть жителей Украины стадом в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    «Стада и б..ла по итогам последних местных выборов и выборов в Раду осталось не более 10%. Остальных отделила Россия, они живут под руководством персонажей (имеется в виду образование Донецкой и Луганской народных республик). Стратегически вы сделали ошибку, и мы вам благодарны. Миллионы пришли на выборы и избрали проукраинскую власть», — заявил Запорожский.

    Изменение законодательства, согласно видению Запорожского, нужно сознательным гражданам, а не тем, кто «по 30 лет готов голосовать за зэков».

    Также он заявил, что реформы, которых сейчас добиваются сторонники «Майдана Саакашвили», обеспечат прозрачность избирательной системы. По мнению Запорожского, сейчас протестующие «додавливают» власть, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства.

    Причем аналитик не смог объяснить, почему масштабы протестной акции столь незначительны. Но заверил присутствующих в зале и телезрителей в том, что если власть откажется принимать новые законы, количество протестующих будет увеличено. По словам политолога, миллионы граждан Украины, которые недовольны существующей властью, сейчас сидят дома.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #майдан #политика
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