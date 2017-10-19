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В Совфеде заявили об угрозе «газовой войны»: Киев только поможет «Северному потоку-2»
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    В Совфеде заявили об угрозе «газовой войны»: Киев только поможет «Северному потоку-2»

    13:43  19 Октября 2017
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    Джабаров о штрафе «Газпрому»: Украина лишь подхлестнет строительство «Северного потока-2»

    Хозяйственный суд Киева разрешил арестовать имущество «Газпрома» в счет погашения штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Всего украинские власти планируют взыскать с собственности «Газпрома» задолженность в размере $6,4 млрд (171 млрд гривен).

    Этим решением Киев де-факто дал себе право на конфискацию расположенного на ее территории имущества российской госкомпании — прежде всего, поставляемого по украинским трубам в Европу газа. О том, что Украина может пойти на такой шаг в российском Минэнерго предупреждали еще в июне 2017 года.

    Владимир Джабаров, первый зампред комитета по международным делам Совфеда РФ, прокомментировал для Федерального агентства новостей непростую ситуацию. Он считает, что Украина может развязать новую "газовую войну" с Россией, однако ее последствия лишь подхлеснут строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

    Киев де-факто дал себе право на конфискацию имущества российской госкомпании

    «Хозяйственный суд Киева может присудить что угодно — это украинский суд, и он работает по указке украинских властей. Говорить, что его решения было справедливым, — просто смешно. Это даже не обсуждается. Конфликты подобного плана решаются в международных судах, куда мы, между прочим, уже не раз подавали иски по таким вопросам», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

    Когда-то, напоминает Джабаров, Украина уже пыталась «конфисковать» газ из российских труб. Тогда это начинание Виктора Ющенко (президент Украины в 2005–2010 гг.) привело к так называемой «газовой войне» между Киевом и Москвой, дипломатическому и юридическому конфликту, который стал одним из важнейших событий 2005 и 2006 годов. По его итогу Украина не только сильно ухудшила свои отношения с РФ и европейскими странами-покупателями российского газа, но была вынуждена принять новые условия «Газпрома». Во многом бюджет Украины опирается на доходы от транзита газа из России, потому у Киева и Ющенко просто не было другого выбора.

    Владимир Джабаров прокомментировал данную непростую ситуацию

    «Если Украина приступит к несанкционированному отбору нашего газа в счет якобы имеющихся долгов — непонятно, правда, за счет чего они могли образоваться — то мы просто перестанем прокачивать этот газ через трубы, и европейский потребитель его не получит. Это будет та же самая «газовая война», которая закончилась очень печально для Украины. Более того, если Киев на это решится, то все в Европе поймут, что «Северный поток-2» необходим, а газовый транзит через Украину абсолютно непредсказуем, нестабилен и попросту опасен. Никто в «Газпроме» не собирается отдавать газ бесплатно, по решению киевского суда. Когда Украина начнет забирать его, она лишь подхлестнет строительства второго «Северного потока» и газопровода через Турцию», — резюмирует свою позицию Владимир Джабаров.

    Если в Киеве примут решение о незаконном отборе российского газа, то Украина де-факто «выстрелит себе в ногу», саботировав свои позиции в качестве газового транзитера. Это рациональный аргумент. Тем не менее за последние несколько лет киевские руководители уже не раз демонстрировали, что зачастую им нет никакого дела до доводов разума.

    «Сейчас я уже ничему не удивлюсь. Они могут решиться на что угодно, пусть даже вызовут этим раздражение и в Европе, и в России», — подводит неутешительный итог сенатор.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #украина #северный поток-2 #газ #газпром #европа #джабаров #ющенко
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