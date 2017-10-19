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Политика
Сенатор о новом митинге у здания Рады: Свадьба в Малиновке продолжается
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    Сенатор о новом митинге у здания Рады: Свадьба в Малиновке продолжается

    12:59  19 Октября 2017
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    Сенатор о новом митинге у здания Рады: Свадьба в Малиновке продолжается

    Обстановка в палаточном городе возле здания Верховной рады Украины в Киеве в настоящий момент спокойная. К лагерю протестующих стягиваются люди для участия в митинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Напомним, организаторы акции в четверг анонсировали новый митинг возле украинского парламента, который проведет очередное заседание и, как ожидается, может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся выполнения требований протестующих.

    Сенатор о новом митинге у здания Рады: Свадьба в Малиновке продолжается

    Напомним, во вторник, 17 октября, начался митинг. Тогда же у здания украинского парламента появились первые палатки. Стоит отметить, что в протестных мероприятиях участвовали более пяти тысяч человек. Киевские силовики при этом пытались штурмом взять палаточный городок, несколько человек серьезно пострадали.

    Политическая лихорадка

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал ФАН ситуацию в украинской столице.

    «Свадьба в Малиновке продолжается. Ничего другого в вопросе происходящего сегодня на Украине мне в голову не идет. В любом случае, Украина показывает, что она — падающее государство без какой-либо политической стабильности. Там постоянно гастролируют всякого рода политические клоуны. При этом главные кукловоды сегодня друг с другом разбираются, поэтому в Киеве не очень понимают, когда слушать и как действовать. Очень сложно сказать, чем вся эта история закончится. Но все это больше похоже на сотрясение воздуха. К сожалению, в этой ситуации очень жалко украинский народ. Уже четыре года они вынуждены жить в условиях политической нестабильности», — пояснил Андрей Климов.

    Заметим, что акция протеста была организована рядом политических партий, в частности «Движение новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митингующие потребовали создать антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и внести изменения в избирательное законодательство.

    Сенатор о новом митинге у здания Рады: Свадьба в Малиновке продолжается

    Как ранее сообщало Ura.ru, участники митинга избили представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Изначально в народного депутата полетела бутылка, после этого активисты начали его избивать.  

    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко #саакашвили #климов
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