Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу провел заседание Медиа-клуба Русского географического общества
Весь мир
Эксперт оценил возможность упреждающего удара КНДР по США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт оценил возможность упреждающего удара КНДР по США

    13:28  19 Октября 2017
    50

    Эксперт оценил возможность упреждающего удара КНДР по США

    Москва, 19 октября. Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин прокомментировал заявление властей КНДР о внезапном ударе по США.

    Эксперт-востоковед усомнился в готовности Северной Кореи нанести «невероятный» и внезапный удар по Америке. Жебин считает, что в КНДР прекрасно оценивают масштаб последствий после начала широкомасштабных военных действий. Главной целью этих заявлений со стороны КНДР является показать США и их союзникам в Азии, что Пхеньян готов отразить возможную агрессию.

    Эксперт подчеркнул, что эмоциональность в заявлениях США и КНДР указывает на неготовность обеих сторон вести диалог за столом переговоров, пишет RT. Жебин отметил, что предстоящая конференция в Москве, на которой будут присутствовать делегации Вашингтона и Пхеньяна, может стать площадкой для начала подобного диалога между сторонами.

    Эксперт оценил возможность упреждающего удара КНДР по США

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #эксперт #удар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        357
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        966
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        416
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        462