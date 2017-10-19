Эксперт оценил возможность упреждающего удара КНДР по США

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Москва, 19 октября. Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин прокомментировал заявление властей КНДР о внезапном ударе по США.

Эксперт-востоковед усомнился в готовности Северной Кореи нанести «невероятный» и внезапный удар по Америке. Жебин считает, что в КНДР прекрасно оценивают масштаб последствий после начала широкомасштабных военных действий. Главной целью этих заявлений со стороны КНДР является показать США и их союзникам в Азии, что Пхеньян готов отразить возможную агрессию.

Эксперт подчеркнул, что эмоциональность в заявлениях США и КНДР указывает на неготовность обеих сторон вести диалог за столом переговоров, пишет RT. Жебин отметил, что предстоящая конференция в Москве, на которой будут присутствовать делегации Вашингтона и Пхеньяна, может стать площадкой для начала подобного диалога между сторонами.