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Курды начали наступление на Киркук
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    Курды начали наступление на Киркук

    12:52  19 Октября 2017
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    Курды начали наступление на Киркук

    Эрбиль, 19 октября. Курдские силы пешмерга начали наступление на позиции шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

    Региональное правительство Курдистана сообщило, что силы пешмерга начали наступление на захваченные Ираком территории провинции Киркук, которые уже более трех лет контролировала курдская автономия. Отмечается, что в городах Киркук и Ханакин местное население подняло восстание против шиитов из «Хашд аш-Шааби» и ирано-иракских войск.

    Курды объясняют, что именно Иран поддержал иракские войска во время нападения на провинцию Киркук с целью захватить богатые нефтью территории и усилить свое влияние на мировом рынке нефти.

    Ранее сообщалось, что порядка 90 тысяч курдов после нападения покинули провинцию Киркук.

    Курды начали наступление на Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #пешмерга #ханакин
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