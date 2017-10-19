Курды начали наступление на Киркук

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Эрбиль, 19 октября. Курдские силы пешмерга начали наступление на позиции шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

Региональное правительство Курдистана сообщило, что силы пешмерга начали наступление на захваченные Ираком территории провинции Киркук, которые уже более трех лет контролировала курдская автономия. Отмечается, что в городах Киркук и Ханакин местное население подняло восстание против шиитов из «Хашд аш-Шааби» и ирано-иракских войск.

Курды объясняют, что именно Иран поддержал иракские войска во время нападения на провинцию Киркук с целью захватить богатые нефтью территории и усилить свое влияние на мировом рынке нефти.

Ранее сообщалось, что порядка 90 тысяч курдов после нападения покинули провинцию Киркук.