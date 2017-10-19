Ученые выяснили, почему женщины отказываются заниматься сексом

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Нью-Йорк, 19 октября. Группа американских ученых установила истинную причину отказа многих женщин от интимных отношений с партнером.

Эксперты Центра медицинских исследований Портленда провели социальный опрос среди 1500 женщин старше 55 лет. Выяснилось, что отказ от сексуальной жизни связан с неприятными ощущениями во время близости и равнодушием со стороны супруга.

По информации «Свободной прессы», на боль во время секса пожаловалась почти половина участников опроса. Еще 7% опрошенных рассказали о других неприятных физиологических ощущениях в постели. Более 40% женщин также объяснили свою холодность нежеланием супруга проявлять инициативу и нежность.

Сами ученые добавляют, что естественные процессы организма после менопаузы могут повлиять на сексуальную активность женщин.